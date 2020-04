As eleições para se conhecer o novo presidente do Cruzeiro serão mesmo em 21 de maio. O atual mandatário do clube, José Dalai Rocha, confirmou ao Hoje em Dia, por telefone, que recebeu na noite desta segunda-feira (27) a autorização das autoridades sanitárias municipais para a realização do pleito.

“Teremos de tomar algumas providências, como todos usarem máscaras, álcool gel à disposição dos votantes e respeitada a distância de pelo menos dois metros entre cada conselheiro e sem aglomeração”, revela Dalai.

O dirigente revelou ainda que o local da eleição será o Clube de Lazer do Barro Preto, mas não com um local de votação apenas: “um pedido foi tentar mais de um local de votação. Como o clube é grande, podemos ter dois ou mais. Além disso, uma possibilidade é separar os conselheiros por horários, usando para isso a ordem alfabética”.

Dalai Rocha revelou ainda que o ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares será o presidente da comissão eleitoral que ele montou para conduzir o processo.

Segundo o atual presidente da Raposa, são cerca de 400 os conselheiros aptos a votar neste momento.

O único candidato com chapa registrada até agora para o cargo maior do clube é Sérgio Santos Rodrigues. Ronaldo Granata promete também concorrer. Giovanni Baroni ainda não se definiu entre concorrer à presidência do clube ou do Conselho Deliberativo.

Em relação aos 30 conselheiros excluídos do Conselho Deliberativo na semana passada, ele disse que a decisão caberá à comissão eleitoral: “eles podem votar com todos, em separado, ou não votar. Isso, a comissão é que vai decidir”.

No mesmo dia será eleito também o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube.