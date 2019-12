José Dalai Rocha é o novo presidente do Cruzeiro. Mandatário maior do Conselho Deliberativo ele assume o clube com as renúncias de Wagner Pires de Sá, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, o último a renunciar num ato que só aconteceu no início da noite desta sexta-feira (20).

Apesar do cargo, Dalai Rocha não quer o poder. Personagem de reconstrução na crise cruzeirense, ele vai convocar o mais rápido possível o Conselho de Notáveis, que está previsto no Estatuto do Cruzeiro e que comandará o clube por um período ainda indefinido, pois depende da marcação das novas eleições.

“Agora já vou conversar com eles. Amanhã ou segunda-feira eles já devem iniciar os trabalhos. Estavam dispostos a reunir hoje (sexta-feira), mas como a renúncia do Ronaldo Granata demorou muito isso não aconteceu”, revelou o presidente cruzeirense em entrevista ao Hoje em Dia.

Eleições

As novas eleições do Cruzeiro acontecerão no ano que vem. José Dalai Rocha tem até 60 dias para convocar o pleito, quando será eleita a nova diretoria cruzeirense que comandará o clube.

Isso pode fazer com que seja impossível a eleição de uma chapa apenas para cumprir o mandato de Wagner Pires de Sá, que terminaria no ano que vem.

Assim, o mais provável é que as próximas eleições do Cruzeiro sejam para definir quem vai comandar o clube até 2023.

Ressaltando que o vencedor do próximo pleito será presidente do clube em seu centenário, que será comemorado em 2021.

Conselho

Segundo José Dalai Rocha, dos oito nomes que formavam inicialmente o Conselho de Notáveis, um deles, Pietro Sportelli, decidiu não participar mais, como já tinha adiantado o jornal O Tempo.

Mas o novo presidente cruzeirense acredita que a situação pode ser revertida: “Realmente o Sporteli conversou e disse que não pretendia participar mais desse Conselho de Notáveis. Mas vamos tentar trazer ele de volta, pois é uma pessoa muito importante para o clube e que acrescentaria bastante”.

Os outros integrantes do Conselho de Notáveis serão os seguintes: Pedro Lourenço, Emílio Brandi, Alexandre de Souza Faria, Carlos Ferreira Rocha, Jarbas Matias dos Reis, Saulo Tomaz Froes e Walter Cardinali.