O futebol do Cruzeiro despertando interesse em um grupo do mundo árabe? Esse papo que parece "sem pé e nem cabeça" é verdade? Sim! Quem confirma isso é o próprio presidente interino da Raposa, José Dalai Rocha.

Em entrevista na noite desta quinta-feira, após a reunião ordinária do conselho deliberativo do clube, Dalai Rocha comentou sobre o interesse de um xeque investir no Cruzeiro.

"Eu recebi um pedido de encontro do conselheiro que representa esse grupo. Não é o primeiro grupo que quer financiar o Cruzeiro. O Cruzeiro é um potencial. Apesar da posição momentânea de baixa, o Cruzeiro é uma mercadoria de altíssimo valor. Temos nem uma, nem duas, nem três, temos quatro propostas de financiamento. A do Xeque é uma delas”, afirmou Dalai Rocha ao ser questionado pela reportagem do Hoje em Dia.

O interesse desse xeque no Cruzeiro foi trazido ao clube por meio de dois conselheiros. Vitorio Galinari, um dos cabeças da "Família União", e Virgílio Gomes, esse proprietário da fábrica de sorvetes "Quero Mais", e que chegou a ter um cargo diretivo na sede Campestre durante a gestão de Wagner Pires de Sá.

Sem dar detalhes do negócio, dos moldes, valores envolvidos, Dalai Rocha afirmou que outros investidores também têm interesse em investir no Cruzeiro.

"As outras três (propostas de investimento no clube) foram trazidas também por conselheiros. Nesta sexta-feira eu iria a Brasília para negociar com um dos grupos, mas a reunião sobre o Profut foi cancelada e não poderemos mais ir. Mas estávamos com passagem marcada para encontrar com um grupo financiador”, disse.

O que Dalai fez foi explicar, mesmo que de forma "rasteira", que tipo de investimento há grupos tentando fazer no Cruzeiro.

"Esse grupo não estaria interessado em comprar o departamento de futebol. A proposta não é comprar, é financiar. Uma revisão tributária, uma valorização dos recebíveis em troca de financiamento. São propostas variadas e de complexidade. Não podemos explicar em cinco minutos a complexidade dessas propostas. A maior importância são elas existirem. Não se compra cachorro morto”, explicou.