A carta de despedida de Vittorio Medioli do cargo de diretor executivo do Cruzeiro surpreendeu torcedores e também membros do Núcleo Dirigente Transitório. O presidente interino da Raposa, José Dalai Rocha, mesmo com a perda repentina no "coração do grupo gestor", mantém a esperança de um ressurgimento pleno do clube. Ele fez uma analogia forte ao falar da saída do então vice-presidente do Conselho de Notáveis.

"É como se a Seleção Brasileira perdesse o Neymar", disse Dalai Rocha em entrevista ao Hoje em Dia.

Apesar da saída de Medioli, anunciada e explicada por ele próprio em sua coluna dominical no jornal O Tempo, Dalai Rocha nutre uma esperança aguda de melhores e novos tempos no Cruzeiro.

"Eu falei com ele (Vittorio Medioli) pela manhã, logo depois que li a carta. Pedi a ele que seguisse ajudando. E ele mesmo ressaltou, vocês devem ter acompanhado, que na carta ele fala que vai sair, mas não vai sumir. Isso é importante. Ele nos deixou um caminho muito bem pavimentado, e nos ajudando, mesmo que não daquela forma firme como estava sendo, certamente ainda será muito importante para nós", explicou o presidente interino.

Para Dalai Rocha, o Cruzeiro vive dias difíceis, situação muito incômoda, mas o apoio da torcida tem sido "alento e gratificante".

"Vamos soltar em breve o novo plano de sócios, para o torcedor nos ajudar. Essa é a hora, até para aproveitarmos o momento. A ida dos cruzeirenses às lojas em busca das camisas da Adidas foi algo impressionante. Todo mundo querendo ajudar. Eu não gasto nada do Cruzeiro, não ando nem com o motorista do clube, uso o Uber. E quando os cruzeirenses me reconhecem, falam até em não me deixar pagar, tudo pensando em ajudar o clube. É algo forte demais", conta.

A próxima segunda-feira será um dia muito importante para o Cruzeiro. Além de ser o dia da apresentação dos jogadores para a temporada 2020, haverá inúmeras reuniões para tratar da montagem do elenco, quem fica, quem sai, sobre o substituto do próprio Vittorio Medioli, além da possível contratação de Alexandre Mattos para o cargo de diretor de futebol.

Mattos, inclusive, deve chegar a Belo Horizonte na noite deste domingo para, já na manhã de segunda, visitar à sede administrativa do Cruzeiro, onde terá conversas com Pedro Lourenço, o responsável atual pelas coisas do futebol cruzeirense.