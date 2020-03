A pressão tem sido grande, tanto que o presidente interino José Dalai Rocha, no auge de seus quase 82 anos, já disse que permanecerá no cargo até maio próximo, impreterivelmente. E será justamente neste mês, especificamente no dia 21, que acontecerá o pleito eleitoral que elegerá o presidente para o "mandato tampão" até o fim do ano.

Questionado e pressionado por várias as partes que clamam à antecipação das eleições para abril, José Dalai Rocha deixou claro em nota oficial que não fará novo chamamento para eleições antecipadas ao prazo já estabelecido.

A cobrança para que o pleito eleitoral seja antecipado foi feita pelo grupo "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921", composto por torcedores do clube, e pelo candidato à presidência Sérgio Santos Rodrigues. Ambas as cobranças de forma pública.

No entanto, José Dalai Rocha pretende, caso a pandemia do coronavírus não seja controlada por aqui em dois meses, acionar o departamento de informática do clube e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) para garantir a realização das eleições.

Mais de 120 conselheiros, por meio de documentos enviados à secretária da presidência do clube, também solicitaram que a eleição pudesse ser antecipada.

Apoio de quem concorrerá ao pleito

Recentemente, os candidatos ao cargo de presidente do Cruzeiro disseram ao Hoje em Dia que apoiariam essa antecipação das eleições. Tanto o advogado Sérgio Santos Rodrigues quanto o empresário Emílio Brandi manifestaram suas opiniões favoráveis a essa antecipação.

Sérgio Santos Rodrigues, em entrevista recente ao HD, chegou a dizer que há perda técnica pela eleição acontecer caso à Série B do Campeonato Brasileiro esteja já em andamento. Mas, o fato novo da paralisação do futebol brasileiro (que segue tendência mundial pela pandemia do Coronavírus), impede que se saiba quando será feito essa retomada do calendário oficial.

Leia na íntegra a nota oficial divulgada por José Dalai Rocha

Há apenas três meses, o Cruzeiro sofreu o tsunami da renúncia forçada de sua diretoria; a descoberta de uma terra arrasada em suas finanças, com dívidas tão inimagináveis como urgentes e, finalmente, a queda para a Série B.

Apagando incêndios todo dia, cortando despesas, vendendo veículos, recolhendo cartões corporativos, renegociando contratos absurdos, conseguimos reduzir para 3 uma folha mensal que beirava os 20 milhões de reais.

Há algumas semanas, finalmente, colocamos no rol das prioridades o futebol, a reforma administrativa do Estatuto e a antecipação das eleições marcadas para 21 de maio, tendo em vista a manifestação majoritária de conselheiros, do Conselho Gestor e da torcida.

Porém, o mundo foi surpreendido com a terrível ameaça do Corona vírus, provocando a retração econômica, social, e a suspensão provisória de todos os esportes. Uma realidade apavorante nunca vista pela nossa geração e nem a anterior.

Tudo hoje é um desafio. Mas há um ponto de consenso geral: Quem, como nós e o Conselho Gestor, tem hoje a responsabilidade de conduzir o Cruzeiro deve priorizar vidas humanas, preserva-las o máximo possível e depois, sim, atacar outras prioridades.

Após determinar a higienização geral, diversas vezes ao dia, das dependências da sede administrativa, das sedes sociais, da Toca l e Toca 2, limitamos a presença física apenas quanto aos funcionários fora dos grupos de risco; suspendemos toda atividade esportiva, agendas de encontros, reuniões e viagens até as já programadas, passando a adotar vídeos conferências, especialmente para a solução de nossa prioridade AA que são as dívidas inscritas na FIFA, a vencerem no fim deste mês de março.

Paralelamente, e com o apoio geral de nosso Grupo Gestor, conseguimos reunir, novamente, uma dupla vencedora na Série B, formada pelo diretor Ricardo Drubscky e o técnico Enderson Moreira, vencedores da Copa São Paulo de Futebol Junior, pelo Cruzeiro, em 2007, e pelo título de Campeão da Série B, pelo América, em 2017.

Até quem, por ambições pessoais incontroláveis, sistematicamente torce contra o Presidente e o Conselho Gestor, não consegue criticar o treinador admirado e respeitado que troca um clube da série A por um da série B, revelando a sua confiança na reconstrução do Cruzeiro.

A esperança é azul, de novo, e faz ressurgir até a expectativa de conseguirmos passar de fase na Copa do Brasil se e quando o torneio for retomado.

Com o mundo praticamente em quarentena, não posso nem devo antecipar eleições como é o desejo manifesto de tantos cruzeirenses. Em primeiro lugar, para fins práticos, pouco altera antecipar em 20 ou 25 dias a eleição do dia 21 de maio. Em segundo lugar, não há expectativa otimista de extinção do Corona vírus nas próximas semanas, sendo assim irresponsabilidade, ou até mesmo infração penal, a convocação do Conselho para o mês de abril.

Por óbvio, se infelizmente a pandemia não for debelada a tempo, vamos examinar, com o nosso TI e solicitando a colaboração técnica do T.R.E., bem como dos responsáveis pela Saúde Pública, uma forma de convocar o Conselho Deliberativo para a eleição do Presidente do Cruzeiro, dois vices, e da Mesa Diretora do Conselho colhendo-se os votos de conselheiros, natos e beneméritos sem risco para os participantes.

Até que se resolva a questão eleitoral, terá o Cruzeiro o privilégio de continuar contando com a dedicação voluntária e praticamente em tempo integral do Conselho Gestor para reconstruir o Clube.

São empresários vitoriosos, experientes, respeitados em todo o País e que, pelo amor ao Cruzeiro, sem retribuição de qualquer espécie, estão colocando a casa em ordem.



​​​JOSÉ DALAI ROCHA

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube