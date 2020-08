O Cruzeiro está perto de anunciar mais um reforço para o time de Enderson Moreira. Trata-se do lateral-direito Daniel Guedes, que aguardava apenas o resultado do segundo julgamento sobre o seu caso de doping. E o ala foi absolvido na tarde desta quarta-feira no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), o que dá ao time celeste caminho livre para confirmar o empréstimo do atleta. A informação foi publicada pelo site Globoesporte.

Guedes ficou livre para voltar a jogar após o tribunal, por 3 votos a 2, absolvê-lo em última instância. O lateral havia sido punido no último 16 de julho com oito meses de afastamento por ter sido flagrado com higenamina em seu organismo em 2019, após derrota do Goiás por 1 a 0 contra o CSA, no Campeonato Brasileiro. A substância é proibida pelas regras atuais antidopagem.

O clube que detém os direitos econômicos de Daniel Guedes é o Santos. Como o jogador não será aproveitado na Vila Belmiro, o jogador será emprestado ao Cruzeiro. Guedes já está em Belo Horizonte desde a última semana, realiza desde então treinos na Toca II, e já passou por exames médicos. Falta mesmo apenas a resolução da situação burocrática do jogador para que ele seja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).