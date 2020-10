O Cruzeiro terá um desfalque garantido para o duelo com Operário-PR, na próxima terça-feira (20), às 21h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada da Série B.

Improvisado na ala esquerda nos dois últimos jogos, o lateral-direito Daniel Guedes recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Juventude, nesta sexta, no Mineirão, e vai ficar de fora do confronto que vai marcar a reestreia do técnico Felipão à frente da Raposa.

O time celeste agora aguarda o posicionamento do departamento médico sobre a situação dos dois laterais esquerdos do elenco.

Diagnosticado com a Covid-19 há 10 dias, Matheus Pereira, que vinha sendo o titular no setor, vive a expectativa de retornar às atividades. O retorno de Matheus deve ocorrer assim que ele testar negativo para a doença.

Outra opção para a posição, Giovanni ficou de fora do jogo contra o Juventude, em função de um edema na coxa esquerda.