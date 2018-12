O Atlético já sabe a hora, a data e o local da partida de estreia na Libertadores. Irá encarar o Danubio-URU no dia 5 de fevereiro (terça-feira), às 19h15 de Brasília, no estádio Luiz Franzini, casa do Defensor-URU. O Danubio confirmou o palco de estreia, que foi informado pelo Galo, há dois dias, em seu site oficial. O Atlético, assim sendo, completará o mapa da América do Sul na Libertadores, desde a retomada na competição em 2013.

Há cinco anos, o Galo voltava a jogar o torneio internacional depois de um hiato de 12 anos. Desde então, só pulou a edição de 2018, ao ficar a uma posição da vaga via Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foram 48 jogos, sendo 24 adversários, com a maioria para Brasileiros (São Paulo três vezes e Internacional uma) e argentinos (Arsenal de Sarandí, Newell's Old Boys, Godoy Cruz e Racing).

O Atlético, portanto, completará o mapa da Conmebol, que ainda tinha o México desenhado, ao visitar o Danubio. O time de Montevidéu manda seus jogos locais em casa, no estádio Jardines del Hipódromo, com cerca de 20 mil de capacidade. Entretanto, tradicionalmente, as partidas oficiais internacionais são alocadas ou no Estádio Centenário, ou no campo do Defensor, o estádio Luiz Franzini, com 16 mil lugares.

O Defensor, curiosamente, pode ser adversário do Danubio ou Atlético. A equipe irá duelar contra o Bolívar na Primeira Fase. Se passar, receberá o Barcelona de Guayaguil um dia depois de Danubio x Galo (em 6 de fevereiro), no mesmo palco do duelo entre alvinegros. Das últimas sete partidas do Danubio por Libertadores ou Copa Sul-Americana, quatro foram no Franzini, e três no Centenario.

Mochilão do Galo pela América do Sul:

4 rivais da Argentina (Arsenal, Newell's, Racing e Godoy Cruz)

4 rivais do Brasil (São Paulo 3x, Internacional)

3 rivais do Paraguai (Olimpia, Nacional e Libertad)

3 rivais da Colômbia (Santa Fe 2x, Atlético Nacional)

3 rivais da Bolívia (The Strongest, Sport Boys e Jorge Wilstermann)

2 rivais do Chile (Colo-Colo 2x)

2 rivais do México (Tijuana e Atlas)

1 rival da Venezuela (Zamora) 1 rival do Peru (Melgar)

1 rival do Equador (Independiente del Valle)

1 rival do Uruguai (Danubio)