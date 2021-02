A última partida do Atlético na temporada 2020, marcada para às 21h30 desta quinta-feira (25), além de marcar a despedida do técnico Jorge Sampaoli e da busca pela confirmação do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, também será de homenagem especial no Gigante da Pampulha.

Assim que o árbitro Héber Roberto Lopes assoprar o apito pela última vez no duelo do Alvinegro contra o Palmeiras, o 'artilheiro do Gigante' na temporada receberá um troféu oferecido pelo principal palco do futebol mineiro - os atleticanos dominam a lista. Para engrandecer a entrega, a mesma será feira pelo eterno "Rei", Reinaldo Lima.

A disputa está assim:

7 GOLS:

11-KENO (ATLÉTICO) – 20 jogos

6 GOLS:

70-SAVARINO (ATLÉTICO) – 20 jogos

5 GOLS:

18-SASHA (ATLÉTICO) – 18 jogos

20-HYORAN (ATLÉTICO) – 19 jogos

4 GOLS:

08-JAIR (ATLÉTICO) – 19 jogos

13-ARANA (ATLÉTICO) – 23 jogos

23-NATHAN (ATLÉTICO) – 19 jogos