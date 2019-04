Estão definidas as datas das finas da Superliga Feminina de Vôlei. Mesmo sem a indicação das equipes finalistas, os jogos da grande decisão já têm data e hora marcados.

A primeira partida acontecerá no domingo (21), às 11h. O segundo duelo será na sexta-feira (26), às 21h30. Caso seja necessária a realização do confronto de desempate, o jogo vai ser realizado também em uma sexta-feira, 3 de maio, às 21h30.

Como os clubes finalistas ainda não são conhecidos, não se sabe o local das partidas. No entanto, já é claro que, caso avancem para a grande decisão, as equipes mineiras terão que mudar de casa. Por questão de capacidade de público, o Itambé/Minas teria que mandar o jogo no Mineirinho, enquanto o Dentil/Praia receberia seu adversário no Sabiazinho.

*Hugo Lobão sob supervisão de Flávia Ivo