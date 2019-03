O técnico Mano Menezes ganhou em 2019 um leque de opções para armar o time e vê a concorrência ficar acirrada no elenco em todos os setores do campo. No que diz respeito ao lado esquerdo da meia-ofensiva, o treinador agora tem pelo menos três opções com estilos diferentes: Rafinha, Marquinhos Gabriel e David.

Rafinha é considerado o titular, mas vê seus concorrentes ganharem mais espaço, confiança e se tornarem possibilidades interessantes para o treinador. David fez cinco jogos, marcou três gols e deu duas assistências até aqui. O bom desempenho do camisa 11 já o faz sonhar de forma mais efusiva com uma chance.

"Feliz, primeiramente mais uma oportunidade, mais um gol, ótimo passe, estamos jogando bem, tentando criar espaço no fundo. Estão me dando espaço, estou bem, feliz pela atuação", comemorou David.

Na vitória por 3 a 0 sobre a Caldense, David marcou o primeiro gol, deu passe para o segundo, marcado por Marquinhos Gabriel, e participou do terceiro, quando chegou pela esquerda, tocou para Robinho, que acionou Fred, o responsável por fechar a conta da Veterana.

Com o tento assinalado na noite da última quarta-feira, David chegou ao quarto gol pelo Cruzeiro. Ele marcou na vitória por 1 a o sobre o Corinthians na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, e contra os “enses” do Campeonato Mineiro neste ano: Tombense, Patrocinense e Caldense.

Em 2018 o jogador precisou de tempo e da paciência do torcedor, já que chegou ao clube no começo do ano, mas por causa de uma sequência de lesões só foi conseguir uma sequência de partidas na reta final da temporada. Interrompida por outra contusão no começo de 2019.

“No início a lesão me atrapalhou um pouco, mas agora estou podendo jogar e ajudar o time. Terminei ano passado jogando, depois lesionei novamente. Estou feliz por voltar a atuar, feliz por fazer mais um gol e dar passe para os companheiros. O time só tem a evoluir. Fico feliz pela confiança do Mano. Quero continuar trabalhando para melhorar a cada dia”, comentou.

E para que consiga mais regularidade e mais minutos sequenciais em campo, David precisa fazer a sua parte. É que o treinador quer dar ao jogador essa sequência, desde que o atacante entenda a importância

"Estamos buscando essa regularidade para tirar proveito dessa condição junto com ele, de força, de velocidade, de drible. Agora é cuidar fora de campo para que as recuperações sejam boas, para que as lesões não apareçam mais. Essa regularidade é necessária para que atuações como essas não sejam esporádicas. Acredito que estamos conseguindo alinhar esse pensamento", disse Mano Menezes após os 3 a 0 em cima da Caldense e a boa atuação de David.