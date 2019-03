O Cruzeiro viaja na noite desta terça-feira (5) para Buenos Aires, onde enfrentará o Huracán, na quinta,pela fase de grupos da Copa Libertadores, com dois reforços para o banco de reservas: o meia-atacante Marquinhos Gabriel e o atacante David.

Ambos com problemas na coxa esquerda, eles representam mais opções de velocidade para o técnico Mano Menezes, que confirmou Rafinho atuando do lado esquerdo e Robinho no direito, com Fred como centroavante.

Outra novidade na equipe acontecerá na zaga, já que Dedé não poderá jogar por ter sido expulso contra o Boca Juniors, em outubro do ano passado, pela quartas-de-final da Libertadores.Murilo e Fabrício Bruno disputam a vaga.

Apesar de alguns tropeços no Campeonato Mineiro, em que ocupa a terceira posição, o volante e capitão Henrique destaca que o time tem se empenhado para fazer o mellhor.

"A Libertadores, pelo nível que tem, tem as suas dificuldades, mas vamos fortes para o início deste campeonato que tão é desejado por todos nós", regstra Henrique, que recentemente renovou o seu vínculo com o Cruzeiro até o final do próximo ano.

Em Buenos Aires, o Cruzeiro treinará amanhã no estádio Nuevo Gasómetro, do San Lorenzo, com portões fechados, e depois seguirá para o El Palacio, palco do confronto de quinta, para fazer reconhecimento de campo.