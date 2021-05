O Atlético informou no início da tarde deste sábado (15), que não tem interesse na contratação do zagueiro David Luiz, atualmente no Arsenal, da Inglaterra.

De acordo com a imprensa inglesa, o defensor de 34 anos vai deixar os Gunners após o encerramento da atual temporada, no fim de maio, quando o contrato entre as partes terminará.

Com isso, o jogador, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, tem caminho livre para retornar ao Brasil após 14 anos, se for de seu interesse.

Especula-se que clubes como o Galo, Flamengo e São Paulo teriam interesse na contratação do jogador. Entretanto, o Alvinegro, por meio de sua assessoria de comunicação, rechaçou qualquer possibilidade de procurar o jogador neste momento.

Para formar a dupla de zaga, o técnico Cuca conta atualmente com Junior Alonso, Igor Rabello, Réver, Gabriel, além do jovem Micael.