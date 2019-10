Quando o Cruzeiro divulgou a escalação para o duelo com o Goiás, nessa segunda-feira (30), no Serra Dourada, houve quem questionasse Abel Braga logo em sua estreia como comandante da Raposa. Isso por conta da presença de David entre os 11 principais. Contestado e acumulando más atuações, o avante é persona non grata por parte da torcida.

Sem Pedro Rocha, em recuperação de uma dor no tornozelo esquerdo, Abel poderia ter optado por Marquinhos Gabriel como válvula de escape da equipe ante o Esmeraldino. Preferiu acionar David, que fez o que pôde e chegou a dar o passe para o gol de Thiago Neves, anulado pela arbitragem. No entanto, a última performance retomou uma velha indagação: o camisa 11 merece a titularidade?

Alguns pontos devem ser levados em consideração, a começar pela quantidade de velocistas que Abel pretende levar a campo. Caso seja um, como se deu perante o Goiás, Rocha tende a ser o escolhido daqui para frente, pois está à frente de David e Marquinhos, no que tange os números no Brasileirão. Lembrando que o recém-chegado Ezequiel corre por fora nessa disputa.

Segundo o Footstats, Rocha supera os principais concorrentes em gols, assistências e desarmes, tendo apenas um jogo a mais que Marquinhos e quatro a menos que David, o segundo melhor na hierarquia (Confira abaixo).

Ou seja, se Pedro Rocha estiver à disposição de Abel no confronto com o Internacional, neste sábado (5), às 21h, pela 23ª rodada do Brasileiro, será ele o titular. Pelo menos, se o treinador optar por um velocista. Caso recorra a dois, pode ser que David siga na equipe. Vamos aguardar!

Confira os números dos três principais velocistas do Cruzeiro no Brasileirão

Pedro Rocha

Jogos: 16

Gols: 2

Assistências: 2

Desarmes: 21

David

Jogos: 20

Gols: 0

Assistências: 2

Desarmes: 14

Marquinhos Gabriel

Jogos: 15

Gols: 0

Assistências: 0

Desarmes: 12

*Fonte: Footstats