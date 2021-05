Elogiados por Felipe Conceição em algumas oportunidades e postulantes à vaga de “camisa 10” do Cruzeiro no início da temporada, Marcinho e Claudinho sequer foram relacionados para a estreia da Raposa na Série B do Brasileiro, neste sábado (29), às 16h30, contra o Confiança, no Batistão.

Para a função, o treinador convocou o experiente Rômulo e o jovem Marco Antônio, recentemente liberado pela diretoria a buscar outro clube, além de Jadson, que pode desempenhar esse papel.

Já Marcinho e Claudinho foram preteridos para a primeira rodada da competição, por opção de Conceição.

Desempenhos

Claudinho já vinha atuando pelos celestes desde o ano passado, mas não convenceu: São 22 embates e nenhuma bola na rede, em 2020 e 2021. Tanto que, nesta temporada, a Raposa contratou Marcinho, um dos destaques do Sampaio Corrêa na última Série B, com 37 partidas disputadas e oito gols marcados.

No Cruzeiro, porém, Marcinho ainda não vingou. Ao todo, soma 12 confrontos e um tento.

A chegada de Rômulo fez a dupla perder espaço na equipe, embora o ex-lateral também não esteja rendendo o que se espera dele – nesta temporada, anotou um gol em oito duelos.