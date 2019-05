Quando o Atlético entrar em campo, a partir das 21h30 desta terça-feira (21), uma cidadezinha do interior catarinense, com menos de 3 mil habitantes, estará sintonizada para acompanhar o duelo do alvinegro contra o La Calera, do Chile. O motivo?Apesar da distância para Belo Horizonte, Belmonte é a terra natal do goleiro Cleiton, escolhido para ser o titular nesta noite, em jogo pela Copa Sul-Americana.

Filho de lavradores, o camisa 12 do time mineiro saiu de casa cedo para correr atrás do sonho de ganhar o mundo da bola. Aos 13, já defendia o Marcílio Dias, em Itajaí-SC. Por meio do empresário, Cleiton conseguiu um teste no Atlético e saiu com destino à capital mineira em 2013, ano em que o alvinegro conquistara a Libertadores. Aprovado, precisou esperar até 2017, para estrear na equipe principal, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense.

“Ele sempre foi um piá que adorava jogar bola. Na escolinha, jogava de goleiro e atacante, até que um dia decidiu focar em apenas uma posição”, conta o pai, Vilson Schwengber, ao Hoje em Dia.

Ainda segundo o patriarca da família, Cleiton nunca deixou de lado as origens. Quando vai a Belmonte, inclusive, ajuda nas tarefas ordenhando as vacas e executando outras funções . “Ele se sente livre aqui. É um orgulho para mim e para a minha esposa (Anita Rambo), assim como os nossos outros dois filhos, Simone e Cleberson”, acrescenta.



Presente aos pais

Bom filho e orgulhoso de suas origens, Cleiton não precisou de muito para retribuir o afeto da família;pagar as passagens aéreas com destino a BH se tornou o presente favorito.

“Sempre que ele pode, nos recebe em Belo Horizonte. Quando chegou ao profissional do Atlético, nos deu presentes inesquecíveis, como um par de chuteira com meu nome e outro com o da mãe”, conta Sr. Vilson. “Ah! No final do ano, ele também nos presenteou com uma moto e um carro”, finaliza.

Confira todos os jogos de Cleiton na equipe principal do Atlético (Galo Digital):

*Ano 2017

25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

*Ano 2018

11/01/2018 - Atlético 0 x 1 Rangers-ESC - Florida Cup 2018

14/11/2018 - Atlético Nacional-COL 2 x 0 Atlético - Florida Cup

11/03/2018 - Atlético 1 x 0 Tombense-MG - Campeonato Mineiro



*Ano 2019

23/01/2019 - Tombense-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro

09/02/2019 - Caldense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro

16/02/2019 - Atlético 2 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro

24/02/2019 - Atlético 3 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro

09/03/2019 - Patrocinense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro

20/03/2019 - Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro

07/05/2019 - Zamora-VEN 1 x 2 Atlético - Libertadores