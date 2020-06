Segundo ano de profissional e uma valorização imensa no mercado da bola. Assim está sendo a vida do atacante Marrony, que trocou o Vasco pelo Atlético. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (25) na Cidade do Galo, o jovem de 21 anos promete bastante luta e entrega dentro das quatro linhas.

Com vínculo assinado até junho de 2025 e custando cerca de R$ 20 milhões, o novo reforço de Sampaoli diz estar realizando um sonho.

"O projeto que o Atlético está montando me atraiu. Todo mundo sabe da história do Galo, que é um clube que luta muito por títulos. Isso foi um dos principais motivos para a minha vinda e também trabalhar com o Sampaoli que todo sabe que é um excelente professor", comenta Marrony.

"Costumo falar que tenho a cabeça boa e sempre fui focado. Estou indo pro segundo ano de profissional e estou disponível para o que o Sampaoli precisar. Acho que vou aprender bastante e espero ser muito feliz aqui no Galo", acrescenta.

Rápido e intenso durante os 90 minutos, o atacante se encaixa bem no perfil do comandante argentino. Para ele, inclusive, "o time hoje é muito forte e pode bater de frente com qualquer outro no país".

"Minha mãe e meu pai estavam mais ansiosos do que eu. Tudo começou em março, quando o Sampaoli chegou. Preferi ficar de boa e focado no meu trabalho lá no Vasco. Mas fico feliz por ter dado certo e hoje estou no Galo", finaliza.

Assista a apresentação de Marrony: