A tarde deste sábado (27), além de marcar a estreia do Cruzeiro na temporada 2021, marcará também o debute de cinco reforços na equipe titular e, no banco, do técnico Felipe Conceição, acionado para ser o substituto de Luiz Felipe Scolari na Raposa. O primeiro desafio do time celeste será a partir das 16h30, no Triângulo Mineiro, contra o Uberlândia.

Na lista divulgada uma hora antes de a bola rolar no Parque do Sabiá, cinco novidades na equipe: Alan Ruschel, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto; todos eles contratados pela diretoria para darem cara nova ao Cruzeiro, que segue com o objetivo maior de retornar à elite do Campeonato Brasileiro.

Contudo, pelo menos por enquanto, a missão da Raposa será de se classificar para a próxima fase do Estadual, algo que, tragicamente, não aconteceu em 2020.