Apesar do contrato renovado com o América e com a tranquilidade de se manter empregado no projeto do alviverde, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o nome do técnico Lisca voltou à tona no mercado da bola no início desta semana.

Com a iminente saída de Cuca, atual comandante do Santos, o nome do treinador do Coelho entrou numa lista de possíveis substituitos na Vila Belmiro. De acordo com informação obtida pelo UOL, Lisca seria a terceira opção da diretoria. Tiago Nunes, ex-Corinthians, e Hernán Crespo, argentino que acaba de se desligar do Defensa Y Justicia, são os outros dois.

Semifinalista da Copa do Brasil com o América e vice-campeão da Série B, Lisca tem números que impressionam: na temporada 2020, foram 62,4% de aproveitamento, com 63 jogos, 32 vitórias, 22 empates e apenas nove derrotas.