Próximo rival do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, o CSA tem vários jogadores conhecidos do futebol mineiro em seu elenco. Alguns deles, inclusive, devem iniciar jogando no duelo desta terça-feira (15), às 21h30, no Independência, pela 29ª rodada da Série B.

O mais conhecido do torcedor cruzeirense é o lateral Diego Renan, que atuou entre 2008 e 2012 pela Raposa. Aos 30 anos, o jogador foi formado nas categorias de base do clube estrelado, somando 151 jogos e oito gols pelo time celeste, além da conquista das edições do Campeonato Mineiro de 2008 e 2011.

Outro que atuou pelo Cruzeiro e hoje defende a equipe alagoana é o meia-atacante Allano. Lançado no time principal em 2015, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ainda com 20 anos, o jogador acumulou 36 jogos e dois gols pela Raposa, em dois anos na equipe.

Com atuações discretas, que geraram críticas de parte da torcida na época, Allano teve uma passagem sem brilho pela Toca da Raposa II, defendendo a camisa celeste pela última vez em 2016.

Quem também não deixou saudades na torcida celeste foi o atacante Pedro Júnior. Com uma passagem relâmpago pela Raposa no primeiro semestre de 2007, o centroavante deixou o clube com apenas um jogo disputado e nenhum gol.

Futebol mineiro

Além dos ex-cruzeirenses, o atual plantel do CSA tem outros nomes conhecidos do futebol mineiro.

Na defesa, o Azulão conta com o goleiro Matheus Mendes, emprestado pelo Atlético e com o lateral-direito Norberto, que defendeu o América entre 2017 e 2018.

No meio-campo, a equipe alagoana conta com Nadson, um dos principais jogadores do time da Caldense que foi vice-campeão do Campeonato Mineiro de 2015.

Outra opção é o volante Yago, revelado pelo Galo, com três temporadas pelo time principal (2016 a 2018).

No ataque, o técnico Mozart conta com mais dois jogadores que defenderam o Coelho: Rafael Bilú, que esteve no Alviverde no ano passado, e Rodrigo Pimpão, atacante do América em 2012.