De férias com a família em Miami, nos Estados Unidos, o atacante Hulk teve uma experiência que faz referência a outro super-herói mundialmente conhecido.

No último sábado (25), o atacante do Atlético alugou uma Lamborghini Aventador, carro usado pelo personagem Bruce Wayne, o Batman, no filme "O Cavaleiro das Trevas", de 2012.

A locação o veículo de luxo, que tem valor de compra estimado em até R$ 8 milhões, foi publicada nas redes sociais do jogador e também da agência (veja abaixo).

"Valeu demais @hulkparaiba show de pessoa. Fica marcado o dia em que o Hulk pegou o carro do Batman pra dar um giro", escreveu a concessionária em sua conta no Instagram.

Já nos seus perfis nas redes, Hulk mostrou que estava levando a esposa Camila para passear já a bordo do carrão.

Além da companheira, que está grávida, o atacante tem registrado fotos das viagens ao lado dos filhos e de amigos.

A reapresentação do elenco do Atlético está marcada para o dia 17 de janeiro, na Cidade do Galo.

