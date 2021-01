Com o jogo contra o Santos, que seria nesta quinta-feira (7), adiado para o dia 27, por causa da participação do Peixe nas semifinais da Copa Libertadores, o Atlético “folga” na 28ª rodada e na noite desta quarta-feira (6) seca seus dois principais concorrentes na briga pelo título da Série A, pois o líder São Paulo e o terceiro colocado Flamengo entram em campo às 21h30.

O tricolor paulista encara o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedidi, em Bragança Paulista. O rubro-negro faz o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com sete pontos a mais que o Galo, o São Paulo tem a chance de colocar dez de frente, mas com uma partida a mais. Desta forma, a torcida atleticana é toda pelo Bragantino, que será seu próximo adversário neste Brasileirão. Os dois times se enfrentam na próxima segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada.

Apesar de ocupar a 13ª posição, o Bragantino briga contra o rebaixamento, pois apenas três pontos o separam do Vasco, que abre o Z-4.

Fla-Flu

Com os mesmos 49 pontos do Atlético, mas superado no número de vitórias (15 a 14), o Flamengo iguala hoje o número de jogos do time de Sampaoli nesta Série A. E até com um empate toma a vice-liderança do Galo.

Isso faz com que a torcida atleticana seja toda pelo Fluminense, que na última rodada já perdeu para outro concorrente atleticano, o São Paulo, no Maracanã, por 2 a 1, em partida disputada em 26 de dezembro.