A palavra “equidade” significa igualdade, simetria, imparcialidade, retidão e, no direito, está diretamente relacionada ao vocábulo “justiça”. Em uma tradução livre do espanhol para o português, o nome do adversário do Atlético, nesta terça-feira, às 21h30, o La Equidad, seria algo próximo a “justiça”. Curiosamente, o termo “justiça” nem sempre caminhou lado a lado com a história do Galo, repleta de injustiças – como atestam seus torcedores –, embora, no cenário atual, ela esteja intrínseca na equipe comandada por Rodrigo Santana, sábio em suas decisões como “juiz”.

Em sua trajetória como treinador alvinegro, Santana tem se mostrado o mais justo possível em suas opções para o time. O fato é que, para atletas como Cleiton, Patric, Jair, Vinicius e Ricardo Oliveira, entre outros, a “justiça foi feita”.

Na lateral direita, o antes questionado Patric ganhou a condição de titular, deixando Guga – que tem problemas na marcação – no banco de reservas. Por sua vez, Cleiton fez valer a confiança do técnico e, na ausência de Victor, correspondeu. Desde que se tornou o dono da posição, emplacou sete partidas consecutivas e sofreu apenas quatro gols.

No meio de campo, a justiça também se fez para Jair. Ele caiu nas graças da Massa e volta ao time titular, recuperado de um problema de ordem médica. Quem também regressa à equipe é Ricardo Oliveira, que reconquistou a vaga.

E, finalmente, Vinicius, o caso mais emblemático. O meia vivenciou um momento de quase ostracismo dentro do elenco e por pouco não deixou o clube. No entanto, de forma gradativa, foi ganhando terreno. Brilhou em jogos contra Chapecoense e Cruzeiro, pelo Brasileiro, e os dois embates perante o Botafogo, na Sul-Americana. De novo, a justiça emergiu.

Nada disso, porém, garante uma vitória para o Atlético nesta terça-feira, diante do La Equidad. Como no futebol, muitas vezes, “não existe justiça”, o que importa são gols, mesmo se atuação não for tão positiva assim. Para os torcedores alvinegros, é esperado um triunfo convincente e uma boa vantagem do Galo. E a Massa anseia que a justiça (e a vitória) seja feita!

O jogo de volta ocorrerá na próxima terça-feira (27), também às 21h30, no El Campín, em Bogotá. O vencedor desta disputa mata-mata encara nas semifinais o Colón, da Argentina, que eliminou o Zulia, da Venezuela, na quinta-feira da semana passada.

*Colaborou Hugo Lobão

ATLÉTICO X LA EQUIDAD

Motivo: jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Independência

Horário: 21h30

Arbitragem: Mario Diaz de Vivar, auxiliado por Milciades Saldivar e Roberto Cañete, todos paraguaios

VAR: Daniel Fedorczuk (URU)

Transmissão: DAZN

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio santos; Jair e Elias; Vinicius, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira

Técnico: Rodrigo Santana

LA EQUIDAD

Diego Novoa; Andres Correa, Danilo Arboleda, Jhan Cuero e Jaider Riquett; Pablo Lima, Armando Vargas, Cristian Palomeque e Juan Mahecha; Jesus Gonzalez e Peralta

Técnico: Humberto Sierra