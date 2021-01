O 8 de janeiro, pelo menos de 2019 para cá, se tornou dia de apresentações e anúncios importantes na Cidade do Galo. Se nesta sexta-feira (8) foi a vez de Rodrigo Caetano, novo diretor-executivo, dar as caras no clube, nos dois últimos anos, a torcida também teve novidades no início da temporada.

Em 2019, o lateral-direito Guga foi apresentado no Centro de Treinamentos e deu a primeira entrevista como jogador do Atlético. Contratado junto ao Avaí, onde foi peça fundamental no acesso à Série A, ele atualmente é dono absoluto da posição na equipe de Jorge Sampaoli.

Mas foi no ano passado que o 8/1 se mostrou mais movimentado. Ainda tendo Rui Costa como diretor-executivo, o alvinegro apresentou oficialmente o técnico Rafael Dudamel como treinador. O Venezuelano, porém, não durou 40 dias no cargo. Ele foi demitido após 10 jogos (4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas); as eliminações precoces na Sul-Americana, para o Unión, da Argentina, e na Copa do Brasil, para o Afogados, de Pernambuco, o fizeram dar adeus ao projeto.

No mesmo dia, Hyoran, emprestado junto ao Palmeiras até dezembro de 2020 (depois tendo o vínculo estendido até o término do Brasileirão, em fevereiro deste ano), e Allan, peça importante do Fluminense na temporada passada, foram anunciados como reforço do alvinegro.

Campeão olímpico, o goleiro Uilson se despedia dos companheiros de clube, após não ter o contrato renovado. Ele não atuava há mais de 2 anos, devido às sérias lesões no joelho.