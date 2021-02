Com certeza, o melhor argentino a vestir a camisa 10 do Atlético. Sem esforço algum, o torcedor do Alvinegro sabe que se trata de Jesús Dátolo, meia de 36 anos, que atualmente defende o Banfield. Pelo Galo, ele fez 127 jogos e anotou 18 gols.

Campeão da Recopa e da Copa do Brasil de 2014, além do título Mineiro de 2015 e a Florida Cup de 2016, Dátolo aproveitou para mandar um recado de boas vindas ao compatriota Nacho Fernández, contratado recentemente junto ao River Plante, para ser o dono da 26 (fazendo a mesma função) a partir de agora.

"Quero desejar toda sorte ao meu compatriota Nacho Fernández. Desejo de todo coração que ele possa ir bem no Atlético e saiba que está num dos maiores clubes do Brasil, com essa torcida maravilhosa. A torcida que sempre me apoiou e por quem tenho um carinho muito especial. Ainda recebo muitas mensagens no Instagram e pela qual o amor é recíproco", diz o meio-campista ao Hoje em Dia.

"Fui muito feliz no Galo, onde ganhei quatro títulos. Em cima do Cruzeiro foi o mais fantástico. Quero que ele saiba que está num clube muito bom e desejo que possa conquistar muitos títulos também. Vestir a camisa do Atlético não é fácil, mas ele vai se der muito bem neste clube, pelo qual o meu amor continua intacto", acrescentou.

Nacho, de 31 anos, será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (24) na Cidade do Galo.