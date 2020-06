O sonho de ser jogador profissional de futebol desde cedo colocou desafios na vida do meio-campista Alan Franco, novo reforço do Atlético. Logo aos 10 anos, ele foi obrigado a deixar os pais e as duas irmãs em Jujan, cidade da província de Guayas, para dar passos importantes no mundo da bola.

"Eu vivia no complexo com outros garotos. Foi duro. Nesta idade eu queria jogar, sair na rua e ter uma infância normal", lembrou Franco em entrevista ao "El Comercio", em novembro do ano passado.

"Passei parte da minha infância 'fechado' no complexo (do Independiente del Valle). Não tive as mesmas experiências de outros garotos, mas fiz amizades sadias e para a vida toda, graças ao futebol", acrescentou o meio-campista de 21 anos.

Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo, es parte del proceso. Suerte Alan en este nuevo reto! Me lo cuidan @Atletico pic.twitter.com/SQs3et1p7R — Independiente del Valle (Desde 🏡) (@IDV_EC) June 3, 2020

Campeão da Copa Sul-Americana de 2019 e convocado pela Seleção Pré-Olímpica do Equador, Alan Franco estreou na equipe principal do Del Valle em 2016, quando a equipe se tornou vice-campeão da Copa Libertadores. Ele foi acionado para fazer uma partida da Liga local, enquanto os titulares se preparavam para mais um desafio na competição mais importante da América do Sul.

"Me recordo bem deste dia. Foi um 17 de julho. Me 'batizaram' como fazem com todos que debutam. Sornoza e González foram os encarregador de raspar minha cabeça", contou Franco ao El Comercio. Ele assistiu a decisão contra o Atlético Nacional pela televisão.

"Todo jogador sonha em ganhar títulos. Quando eu era pequeno, me imaginava jogando a Libertadores e a Sul-Americana. Sempre pensei que podia alcançar tudo isso, mas não tão rápido como está acontecendo", acrescentou.

Alan Franco assinou contrato de quatro anos com o Atlético. O Del Valle segue com 35 % dos direitos do atleta que, mais uma vez, terá que ficar um tempo longe dos pais e das irmãs. Mas, como a vida mudou e as condições financeiras também, a saudade não apertará tanto, já que eles podem visitá-lo com frequência em terras brasileiras.