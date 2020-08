O início do técnico Jorge Sampaoli no comando do Atlético tem demonstrado bastante evolução da reforçada equipe dentro das quatro linhas e, para melhorar, coloca o argentino no topo de uma importante lista: ele tem o melhor aproveitamento entre técnicos que dirigiram o Atlético de 2010 para cá; o recorte é feito considerando as cinco primeiras partidas.

Com quatro vitórias e um empate, ou seja, treze pontos conquistados em 15 possíveis, Sampaoli tem 86,6% de aproveitamento. Luxemburgo, em 2010, também teve invencibilidade de cinco jogos, mas, com nove pontos atingidos.

Celso Roth, que em 2009 ostentou oito partidas de invencibilidade desde a estreia (6 vitórias e dois empates), nas cinco primeiras conseguiu 3 vitórias e dois empates; com este recorte, o gaúcho também perderia para Sampaoli em aproveitamento: 83% x 86%.

Confira a lista de técnicos de 2010 a 2020 e o número de jogos de invencibilidade a partir da estreia (nas cinco primeiras partidas):

Dudamel – 4 jogos

Mancini – 2 jogos

Rodrigo Santana – estreou como interino com derrota para o Cruzeiro

Levir Culpi – estreou com derrota para o Fluminense em 2018

Thiago Larghi – estreou como interino com derrota para a Caldense em 2018

Oswaldo de Oliveira – 4 jogos

Rogério Micale – estreou com derrota para o Botafogo em 2017

Roger Machado – 1 jogo

Diogo Giacomini – estreou como interino com derrota para para o Grêmio em 2015 e, depois, para o São Paulo em 2016

Paulo Autuori – 2 jogos

Cuca – estreou com derrota para o Botafogo em 2011

Dorival Junior – estreou com derrota para o Grêmio em 2010

Luxemburgo – 5 jogos em 2010 (2 vitórias e três empates)