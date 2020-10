Chuva de finalizações, bola na trave, hegemonia na posse de bola e jogo de ataque x defesa. Contudo, sem alteração no placar. Assim pode ser resumido o duelo do Atlético contra o Sport, disputado neste sábado (24), no Mineirão. Enfrentando a forte retranca dos pernambucanos, os donos da casa pecaram na hora das conclusões e, mais uma vez, tropeçaram no Campeonato Brasileiro.

Na partida em que Sampaoli promoveu a estreia do argentino Matías Zaracho, acionado na segunda etapa, a primeira finalização dos visitantes foi numa cobrança de falta, aos 37 minutos do segundo tempo; isso mostra o quão defensivo foi o time de Jair Ventura. O Atlético, que agora acumula três jogos sem vencer, chutou mais de 20 vezes a gol.

Com o resultado no Gigante da Pampulha, o alvinegro chegou aos 32 pontos. Internacional e Flamengo, que somam 34, se enfrentam neste domingo (25), no Beira-Rio; com um empate, a diferença dos mineiros para gaúchos e cariocas será de três pontos, o que seria o cenário ideal após mais um tropeço em casa. Cabe lembrar que o Galo ficará com um jogo a menos, já que teve o duelo contra o Athlético-PR adiado.

Como o time só volta a jogar em 2 de novembro, contra o Palmeiras, os jogadores terão folga de dois dias e se reapresentarão apenas na terça-feira (27) na Cidade do Galo. Na última rodada do Brasileirão, o desafio será contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Keno, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0 x 0 SPORT

Cartões amarelos: Jorge Sampaoli e Keno

Atlético: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco(Zaracho, aos 21'-2ºT) e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha(Marrony, aos 21'-2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

Sport: Luan Polli; Patric, Rafael Thyere Adryelson, Raul Prata(Júnior Tavares, aos 18'-2ºT); Chico, Márcio Araújo(Ronaldo Henrique, aos 18'-2ºT), Ricardinho(Marcos Cerrato, aos 49'-2ºT), Lucas Mugni, Thiago Neves(Marquinhos, aos 28'-2ºT) e Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura