O América confirmou na tarde desta sexta-feira (27) a chegada por empréstimo do atacante Rodolfo, que atuou na última temporada pelo Cuiabá-MT. O jogador de 27 anos terá vínculo com o Coelho até dezembro de 2020. Os direitos do jogador são vinculados ao Capivariano-SP.

Natural de São Manoel-SP, o atleta se destacou em 2016 e 2017 com a camisa do Boa Esporte, onde conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro e marcou 10 gols na campanha do clube de Varginha na Segunda Divisão do futebol nacional no ano seguinte.

Rodolfo chega ao alviverde após o clube mineiro anunciar que não contará com Junior Viçosa para a próxima temporada. Outra peça do ataque não começa a temporada defendendo o Coelho é Marcelo Toscano, que defenderá o Mirassol até o término do Campeonato Paulista.

Reforços

Outra novidade do elenco americano para a próxima temporada é o meia Rickson, que pertence ao Botafogo e defenderá o Coelho pelo menos até o final do Campeonato Mineiro. Caso agrade a comissão técnica, o empréstimo do jogador de 21 anos pode ser estendido para a disputa da Série B.