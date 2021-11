No último dia 17, o América ficou apenas no empate sem gols com o Atlético-GO, mas alcançou aquele que o clube rotulava como o “número mágico”, ou seja, 45 pontos, praticamente garantindo sua permanência na Série A do Brasileiro. Agora, quer ir além. Contra o Bragantino, neste sábado (27), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, o Alviverde tenta dar mais um passo na luta por vaga em uma competição sul-americana e a busca pela maior premiação possível no torneio nacional por pontos corridos.

Após o 0 a 0 com o Dragão, o Coelho perdeu para o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, em sua pior atuação sob o comando do técnico Marquinhos Santos, e estacionou em décimo lugar. Porém, a atual colocação de maneira alguma é vista com maus olhos pelos americanos. Caso se mantenha nessa posição até o fim do campeonato, o clube fatura R$ 18,1 milhões.

Se levar a melhor em cima do Bragantino, o América pode até encerrar o fim de semana em nono lugar – quem terminar a competição nessa colocação, leva R$ 19,8 milhões. Só que dependeria ainda de um tropeço do Internacional (47 pontos), diante do Santos, no Beira-Rio, no domingo (28).

Competição sul-americana

Buscar a melhor posição possível na Série A não apenas ajudaria a encher os cofres do Coelho como também garantiria à equipe um passaporte para a disputa de um torneio internacional em 2022. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Alviverde tem 20,4% de chance de obter uma vaga na Libertadores e 78,9% na Sul-Americana (dados atualizados até a tarde dessa sexta-feira). E a participação em uma dessas competições será acompanhada por novas premiações.

Mauro Zárate pode ser um dos diferenciais do América nesta reta final de Série A

Série final

Os comandados de Marquinhos Santos ainda farão quatro partidas até o fim do Campeonato Brasileiro. Após enfrentar o Bragantino, neste sábado, o time mineiro vai encarar a Chapecoense, na próxima quarta-feira (1), às 21h, no Independência. Haverá ainda mais dois embates em dezembro: no dia 5, às 19h, visita o Ceará, no Castelão, e quatro dias depois encerra sua participação no campeonato diante do São Paulo, às 21h30, no Horto.