De olho em pontos na corrida olímpica para os Jogos de Tóquio-2020, no Japão, as duplas brasileiras no vôlei de praia têm mais um desafio pelo Circuito Mundial. Após alguns dias de treinamentos no Brasil, os times disputam nesta semana a etapa de nível quatro estrelas de Moscou, na Rússia. As partidas acontecerão a partir desta quarta-feira (14) até domingo (18), com oito times brasileiros em ação.



São quatro equipes inscritas no naipe masculino. Três delas já estão classificadas à fase de grupos pela pontuação no ranking de entradas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), entrando em ação a partir de quinta-feira: Alison/Álvaro Filho, André Stein/George e Evandro/Bruno Schmidt. Já Guto e Saymon disputam o qualifying nesta quarta, precisando vencer um jogo eliminatório para avançar.



No naipe feminino, as três duplas brasileiras já garantidas à fase de grupos pelo ranking são Ana Patrícia/Rebecca, Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa, também atuando a partir de quinta-feira. Já Talita/Taiana disputa o qualifying nesta quarta, precisando de uma vitória para se juntar aos demais times na fase de grupos.



O Brasil possui ótimo retrospecto em Moscou. A capital da Rússia já recebeu 13 etapas no naipe masculino e 11 no feminino, com sete medalhas de ouro, 11 de prata e seis de bronze para duplas brasileiras. Na temporada passada, Ágatha/Duda e o então time formado por Alison/André Stein ficaram com o vice.



A corrida olímpica interna das duplas brasileiras acontece em paralelo à disputa da vaga do país, que segue as regras da FIVB. Cada nação pode ser representada por, no máximo, duas duplas em cada naipe.



Entre os homens, Evandro/Bruno Schmidt está na liderança com 5.570 pontos. Alison e Álvaro Filho estão em segundo lugar, com 5.200. André/George, com 4.450, ocupa a terceira posição. Pedro Solberg/Vitor Felipe soma 2.800 em quarto e Guto/Saymon fecha a lista em quinto com 2.570.



No feminino, Ágatha e Duda ocupam a liderança com 5.910 pontos. Ana Patrícia e Rebecca estão em segundo, com 5.750. Carol e Maria Elisa vêm logo atrás, na terceira posição, com 4.580.