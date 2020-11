Na luta por uma inédita vaga às semifinais da Copa do Brasil, Cuiabá e América mudam o foco e voltam a pensar no Campeonato Brasileiro da Série B.

As duas equipes se enfrentam neste sábado (14), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do torneio, em duelo direto pela vice-liderança.

Empatados com 36 pontos em 20 jogos, o Coelho leva a melhor no saldo de gols (8 a 6).

No confronto do primeiro turno, realizado no dia 11 de agosto, o Cuiabá venceu o América por 1 a 0, no Independência, com um gol do meio-campista Rafael Gava.

Além de garantir a segunda colocação isolada na tabela, um triunfo neste sábado é fundamental para os dois times não deixarem a Chapecoense, que venceu na rodada e chegou aos 44 pontos, disparar ainda mais na liderança.

Coelho embalado

Após vencer o Internacional por 1 a 0, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o América vem embalado para se manter firme no G-4 da Série B.

Em relação ao time que vai entrar em campo na capital do Mato Grosso, Lisca segue sem poder contar com o zagueiro Eduardo Bauermann, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, e com o meia-atacante Guilherme, em tratamento de uma lesão no ombro direito.

O comandante alviverde não revelou se pretende preservar algum jogador para o duelo de volta com o Inter. Caso opte em escalar força máxima, o treinador vai poder repetir a mesma formação que atuou no Beira-Rio no meio de semana.

Cuiabá

Ainda à procura do substituto do técnico Marcelo Chamusca, que deixou o clube para dirigir o Fortaleza, o Cuiabá vem de duas derrotas consecutivas, sendo para o Brasil de Pelotas, pela Série B, e para o Grêmio, pela Copa do Brasil.

No confronto deste sábado, o Dourado será novamente dirigido pelo auxiliar-técnico Franco Muller que, também poderá mandar a campo o mesmo time que atuou diante do Tricolor Gaúcho.

Os zagueiros Everton Sena e Luiz Gustavo, e os atacantes Felipe Ferreira, Felipe Marques, Jenison, Élton e Marcinho, que não puderam atuar no meio de semana, por já terem defendido outras equipe na competição de mata-mata, voltam a ficar à disposição, para encarar o Coelho.

FICHA DO JOGO

CUIABÁ

João Carlos; Hayner, Kunde, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha (Auremir), Matheus Barbosa (Jean Patrick), Élvis e Felipe Ferreira; Willians Santana (Maxwell) e Élton (Yago). Técnico: Franco Muller.

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca

DATA: 14 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21H30 (de Brasília)

ESTÁDIO: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

ARBITRAGEM: Ivan da Silva Guimarães Júnior, auxiliado por Cipriano da Silva Sousa e Natal da Silva Ramos Júnior. Trio do Tocantins

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere