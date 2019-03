De olho na conquista de uma vaga na Eurocopa de 2020, o técnico Jaroslav Silhavy anunciou nesta terça-feira, (12), a lista de convocados da República Checa para jogos contra Brasil e Inglaterra. Os checos enfrentarão os ingleses em 22 de março, no estádio de Wembley, em Londres, na sua partida de estreia nas Eliminatórias para o torneio continental, e quatro dias depois receberão a seleção brasileira em Praga, palco do segundo amistoso que o time de Tite fará em 2019.



Antes disso, a equipe brasileira pegará o Panamá no dia 23, na Cidade do Porto, em Portugal, no seu primeiro jogo de um ano cujo principal objetivo será a conquista da Copa América, que ocorrerá em solo nacional entre 14 de junho e 7 de julho.



Segundo desafio do Brasil no ano, a República Checa integra o Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa, que, além da Inglaterra, conta com as seleções da Bulgária, do Kosovo e de Montenegro. E uma das principais novidades da convocação anunciada por Jaroslav Silhavy foi a presença do atacante Patrik Schick, da Roma, que na última segunda-feira foi o autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Empoli em confronto pelo Campeonato Italiano.



Schick acumula cinco bolas na rede em 14 partidas disputadas pela seleção principal da República Checa e poderá formar dupla ofensiva com Matej Vydra, do Burnley, outro nome chamado para estes duelos contra ingleses e brasileiros.



Na convocação divulgada nesta terça-feira, porém, apenas Schick foi listado como atacante, sendo que Silhavy avisou que vai chamar mais três jogadores para o setor ofensivo e completar o grupo com 23 nomes para estes dois próximos jogos.



O treinador tenta reconstruir a seleção checa depois de o time nacional ter fracassado em sua tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. E, ao falar sobre a convocação de Schick, o comandante revelou que o jogador está lutando contra um problema de saúde, mas não especificou qual seria o mesmo e minimizou o efeito que a doença teria para o desempenho do atleta. "Espero e acredito que não será nada sério", disse.



Vale destacar também o fato de que sete dos 20 jogadores convocados nesta terça-feira atuam pelo Slava Praga, time da capital checa que abrigará o confronto com a seleção brasileira no próximo dia 26.



Confira a lista de convocados da República Checa:



Goleiros - Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Tomas Koubek (Rennes) e Tomas Vaclik(Sevilla).



Defensores - Ondrej Celustka (Antalyaspor), Theo Gebre Selassie (Werder Bremen), Filip Novak (Trabzonspor), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Ondrej Kudela (Slavia Praga), Tomas Kalas (Bristol), Marek Suchy (Basel) e Vladimir Coufal (Slavia Praga).



Meio-campistas - Jakub Jankto (Sampdoria), Tomas Soucek (Slavia Praga), Lukas Masopust (Slavia Praga), Borek Dockal (Sparta Praga), David Pavelka (Kasimpasa), Alex Kral(Slavia Praga), Jaromir Zmrhal (Slavia Praga) e Matej Vydra (Burnley).



Atacante - Patrik Schick (Roma).

