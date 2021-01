Um dos adversários do Atlético na disputa pelo título do Brasileirão, o Palmeiras sofreu o segundo revés consecutivo na competição. Atuando com vários reservas, já pensando na final da Libertadores, no próximo sábado (30), o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Ceará, neste domingo, no estádio Castelão.

Vina e Lima marcaram para o Vozão, enquanto Gabriel Verón descontou para o time paulista.

Com o resultado, o Porco permaneceu com 51 pontos, na quinta colocação, com três pontos a menos do que o Galo. Entretanto, mesmo com tropeços de rivais diretos, como Atlético, Grêmio, São Paulo e Flamengo, o Palmeiras viu o líder Internacional, que venceu o Grenal, chegar aos 62 pontos e ampliar a vantagem na ponta da tabela.

Na última quinta, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira, que também é finalista da Copa do Brasil, havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Ceará, por sua vez, continua sua consistente campanha no Brasileirão, chegando aos 45 pontos, na nona colocação.

A equipe alviverde volta a campo na próxima terça, para enfrentar o Vasco, às 20h, no Allianz Parque, em duelo adiado da 1ª rodada da competição.

Já o próximo desafio do Vozão será no domingo, às 19h, contra o Athletico-PR, novamente no Castelão.