Invicto na temporada, o América entra em campo neste domingo (15), para enfrentar o Patrocinense, às 16h, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

Com 18 pontos, o Coelho busca o triunfo para retomar a liderança do torneio, perdida após os jogos realizados nesse sábado.

Para o duelo diante do CAP, o técnico Lisca vai poupar alguns jogadores, em virtude da sequência de jogos que o time alviverde vem enfrentando nas últimas semanas.

O comandante do América também já mira o confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, com a Ferroviária, na próxima quarta, no Independência.

Sem dar pistas do time que vai iniciar jogando, Lisca terá um desfalque certo. Expulso na partida contra o Boa Esporte, no último domingo, o volante Zé Ricardo vai cumprir suspensão. Flávio é o mais cotado para entrar no time neste domingo.

Dúvida no CAP

Com 12 pontos, e uma campanha regular no Estadual, o Patrocinense busca o triunfo diante do Coelho para ainda sonhar com uma vaga no G-4.

Para o duelo no Triângulo Mineiro, o técnico Thiago Oliveira não poderá contar com o goleiro Thiago Passos, que recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Tupynambás. Luiz deverá ser o escolhido para encarar o Coelho.

No setor ofensivo, as dúvidas ficam por conta da presença do meia Diego Luís, e do atacante Paulo Renê, artilheiro do Mineiro, com cinco gols.

Caso sejam vetados pelo departamento médico, a tendência é de que Márcio César e Rafael Gladiador entrem na equipe.

Ficha do jogo

Patrocinense x América

Motivo: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 15 de março de 2020 (domingo)

Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio

Arbitragem: Antônio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

Transmissão: Globoesporte.com

Patrocinense

Luiz; Marcelo, Felipe, Alisson e Pedro Rosa; Léo Costa, Alemão, Rodney e Diego Luís (Mário César); Giba e Paulo Renê (Rafael Gladiador). Técnico: Thiago Oliveira

América

Airton (Jori); Diego Ferreira; Lucas Kal (Joseph), Eduardo Bauermann e Sávio (João Paulo); Flávio, Juninho (Rickson) e Alê (Geovane); Ademir, Felipe Augusto (Léo Passos) e Rodolfo (Vitão). Técnico: Lisca