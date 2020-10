Na luta para tentar retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Palmeiras, nesta segunda-feira (2), às 17h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada da competição.

Para conseguir os três pontos que o deixariam firme na disputa pela ponta da tabela, o Galo vai ter que encerrar um jejum de mais de quatro anos sem vencer o time paulista.

O último triunfo do Alvinegro sobre o Verdão ocorreu no dia 24 de julho de 2016, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol do volante Leandro Donizete, em confronto realizado também no Allianz.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais sete vezes, com cinco empates e duas vitórias do Palmeiras. (Confira a lista abaixo)

Momento ruim

Um bom resultado diante do time paulista também encerraria uma série de três jogos sem vitória do Galo no campeonato.

Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas (mais duas vitórias e dois empates), a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli caiu da liderança isolada da competição para a terceira colocação, com 32 pontos.

Caso mantenha a diferença de três pontos para Internacional e Flamengo, líder e vice-líder do torneio, o Atlético, que tem um jogo a menos que os dois adversários diretos, pode retomar a ponta da tabela caso vença o Athletico-PR, em duelo adiado da 6ª rodada, ainda sem nova data.

O Verdão, por sua vez, busca a vitória para tentar se reaproximar do G-4 do torneio. Com 25 pontos, na sétima colocação, o Alviverde se recuperou de uma sequencia de quatro derrotas, e venceu o Atlético-GO na última rodada.

Confira os últimos oito jogos entre Atlético e Palmeiras

06/10/2019 - Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

12/05/2019 - Atlético 0 x 2 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro

11/11/2018 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro

22/07/2018 - Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro

09/09/2017 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro

04/06/2017 - Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro

17/11/2016 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro

24/07/2016 - Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

