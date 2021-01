Sem chances de acesso e de rebaixamento, o Cruzeiro encara os dois últimos jogos da Série B sem grandes ambições na classificação.

Neste domingo, a Raposa faz a despedida em casa na competição, recebendo o Náutico, às 16h, no Independência, pela 37ª rodada da competição.

Na 13ª posição, com 47 pontos, o time celeste terá apenas o desfalque do volante Filipe Machado, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O provável substituto de Machado deverá ser Jadson, único volante de ofício à disposição do técnico Felipão entre os suplentes, para formar dupla com o jovem Adriano.

Outra opção seria a entrada do zagueiro Cacá, que pode ser improvisado no setor, ou entrar na zaga, deslocando Ramon, que já exerceu a função em outras oportunidades, para o meio-campo.

Náutico

Com os retornos dos laterais-esquerdos Kevyn e Igor Miranda, o técnico Hélio dos Anjos poderá mandar a campo o que tem de melhor para encarar o Cruzeiro.

Na 15ª colocação, com 42 pontos, o Timbu se beneficiou para a derrota do Figueirense, (17º, com 39 pontos) para o Juventude, e precisa apenas de um empate no Horto para se livrar do rebaixamento.

No duelo do primeiro turno entre as equipes, o placar terminou empatado em 1 a 1 , em jogo disputado no dia 25 de outubro, no estádio dos Aflitos, no Recife.

Na ocasião, a equipe pernambucana abriu o placar com Vinicius, e o Cruzeiro empatou com Airton, já nos minutos finais.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Giovanni; Airton, Rafael Sóbis e William Pottker

Técnico: Felipão

NÁUTICO

Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza

Técnico: Hélio dos Anjos

MOTIVO: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

DATA: 24/1/21 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Herman Brumel Vani, todos paulistas

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e SporTV