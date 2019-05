A manhã desta quinta-feira (23) foi de apresentações no Coelho. Novos contratados pelo América, o goleiro Thiago e o volante Luiz Fernando vestiram a camisa alviverde pela primeira vez na sala de imprensa do CT Lanna Drumond.

Com os direitos ainda fixados ao Flamengo, Thiago chega por empréstimo ao clube mineiro com o aval do técnico Maurício Barbieri, que já trabalhou com o jovem atleta de 22 anos no Rubro-Negro carioca. Durante sua fala, o novo goleiro do Coelho destacou a boa relação com seu comandante.

”É bacana, é importante a confiança do Barbieri. Trabalhei com ele ano passado, no Flamengo-RJ, e ele é um cara que conheço há muito tempo. É importante ter o apoio dele.”

Diferentemente de Thiago, o volante Luiz Fernando já teve experiências fora do Rio de Janeiro. Criado na base do Fluminense, o atleta já passou por Eslováquia e Estados Unidos, além do Vila Nova-GO, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Cheguei ao Vila Nova-GO em 2016, depois do Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi meu primeiro empréstimo como profissional e tive a oportunidade de atuar na Série B. Atuei em quatro partidas e, depois, fui para a Eslováquia”. Lembrou o novo reforço do Coelho

Pouco conhecido pela maior parte dos torcedores, Luiz Fernando se descreveu como um primeiro volante e destacou a importância do tempo em que atuou nos Estados Unidos.

“Sou um jogador que atua como primeiro volante, com qualidade. Tive poucas oportunidades no Fluminense-RJ e fui emprestado para países pouco expressão no futebol. Nos EUA, adquiri muita inteligente e cultura tática, em uma liga que está crescendo. Venho trazer isso para o América.”

A equipe de Maurício Barbieri tentará sua primeira vitória na Série B neste sábado (25) diante do Brasil de Pelotas, no interior gaúcho.

*Hugo Lobão sob suervisão de Thiago Prata