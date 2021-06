Em momento ruim no Campeonato Brasileiro, o Atlético busca a reabilitação na competição na próxima quinta-feira (1º), diante do Atlético-GO, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada.

O retrospecto geral contra o Dragão pode servir como incentivo para o time comandado por Cuca reencontrar o caminho das vitórias - nas últimas três rodadas, conquistou apenas um dos nove pontos disputados.

Desde o primeiro encontro entre as equipes, em 1954, foram 15 partidas, com onze vitórias do Atlético, três empates e apenas um triunfo da equipe goianiense. Nos jogos em questão, são 37 gols do Galo e 20 do Atlético-GO. O ex-atacante Dadá Maravilha, ídolo da torcida alvinegra, é o artilheiro do confronto, com cinco gols marcados.

Foram doze encontros pelo Campeonato Brasileiro, dois amistosos e, ainda, uma partida pelo Torneio Cidade de Goiânia.

As informações são do portal Galo Digital, braço do Centro Atleticano de Memória, associação responsável pela preservação e organização do memorial do clube mineiro.

Último encontro

O último duelo entre os times aconteceu no dia 17 de janeiro deste ano. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 3 a 1, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão 2020. Jair, Hyoran e Junior Alonso marcaram para o Galo, enquanto Janderson descontou para o Dragão.

Já o único triunfo do Atlético-GO ocorreu no dia 17 de setembro de 2011, no estádio Serra Dourada. Em partida válida pela 24ª rodada do principal campeonato do país, os donos da casa levaram a melhor com um gol solitário de Vitor Junior.

Desde então, o confronto se repetiu mais seis vezes, com quatro vitórias do Galo e dois empates.

Com 10 pontos, na oitava colocação, busca o resultado positivo na quinta para de reaproximar do G-4 do Brasileirão.

O Atlético-GO, por sua vez, entra em campo nesta segunda, no encerramento da sétima rodada, para encarar o Red Bull Bragantino, às 20h, no estádio Antônio Accioly. Também com 10 pontos, o time goiano é o sétimo colocado.