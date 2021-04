Após um início de temporada marcado pela oscilação, o técnico Felipe Conceição demonstra estar perto de encontrar um time ideal para o Cruzeiro. Nos últimos jogos foi possível perceber que Conceição tem uma espinha dorsal bem definida, realizando alterações pontuais.

Entretanto, até chegar a tal formação, o treinador fez vários testes no time, fazendo que a escalação atual tenha várias modificações em relação a que iniciou a disputa. Prova disso é que Conceição mudou quase meio time em relação a formação escolhida para encarar o América - rival na semifinal – no confronto pela fase de classificação do Estadual.

Do time titular que foi derrotado pelo Coelho por 1 a 0, em 21 de março, no Independência, pela 5ª rodada do torneio, cinco não atuaram na goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, no último domingo, que selou a ida da Raposa à próxima etapa do Mineiro. (Confira as duas escalações abaixo).

Mudanças

As alterações começam na defesa. No primeiro encontro com o Alviverde, o comandante da Raposa optou em escalar Eduardo Brock na vaga de Manoel, então lesionado, para formar a dupla de zaga com Ramon. Mesmo com a saída do então titular, o jovem Weverton desbancou Brock e assumiu um lugar no time.

No meio-campo, Jadson e Alan Ruchel, improvisado no setor nesse jogo, deram lugar a Matheus Barbosa e Rômulo. No ataque, Felipe Augusto e Marcelo Moreno perderam espaço. Já pelas beiradas, Bruno José ganhou uma sequência como titular.

E no comando de ataque, Rafael Sóbis – suspenso contra o Patrocinense, e substituído por William Pottker – vem sendo o preferido da comissão técnica.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não confirmou as datas, horários e locais dos confrontos da semifinal. A tendência é de que os jogos ocorram nos dois próximos domingos, sendo o primeiro no Mineirão e o segundo no Independência.

Na outra chave, Atlético e Tombense disputam a outra vaga na final do Campeonato Mineiro.

Escalação contra o América: Fábio; Cáceres; Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano (Rafael Sóbis), Jadson (Matheus Barbosa) e Alan Ruschel (Marcinho); Airton (Bruno José), Marcelo Moreno e Felipe Augusto (William Pottker). Técnico: Felipe Conceição

Escalação contra o Patrocinense: Fábio; Cáceres (Geovane), Ramon (Ramon Brock), Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Rômulo; Bruno José (Felipe Augusto), Pottker e Airton (Stênio). Técnico: Felipe Conceição.