Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (12), o Atlético muda o foco para a Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira (15), o Galo enfrenta o Fluminense, às 19h, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da competição. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro, o Alvinegro precisa de apenas um empate para garantir a vaga na semifinal.

Diante dessa vantagem construída em solo carioca, basta aos comandados de Cuca ampliarem a invencibilidade em duelos com o Flu para avançar no campeonato.

Isso porque, o Atlético não perde para o Tricolor das Laranjeiras há seis jogos. No período, são duas vitórias e quatro empates (veja a lista dos jogos abaixo).

O último revés do Alvinegro para o Fluminense ocorreu no dia 21 de outubro de 2018. Na ocasião, o Flu venceu por 1 a 0, com um gol do atacante Luciano, em duelo realizado no estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os seis últimos jogos entre Atlético e Fluminense:

26/08/2021 - Fluminense-RJ 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil 2021

23/08/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 2021

10/02/2021 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro 2020

14/10/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro 2020

16/11/2019 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 2019

10/08/2019 - Atlético 2 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2019

