Em meio à maratona de jogos que vem enfrentando nos últimos meses, resultado do bom desempenho em todas os campeonatos em que está na disputa, o Atlético volta o foco para a Copa Libertadores.

Na principal competição da América do Sul, Galo e Flamengo são os únicos invictos entre os oito times que ainda sonham com o título.

Até o momento, o Alvinegro obteve seis vitórias e três empates no torneio, com 16 gols marcados e três sofridos. Os 16 pontos conquistados na fase de grupos (5V e 1E) deram aos comandados de Cuca a melhor campanha entre os 32 times que disputaram essa etapa do campeonato.

A equipe carioca, que somou 12 pontos na fase anterior (3V e 3E), tem o mesmo desempenho geral do Alvinegro, mas balançou as redes 23 vezes e foi vazado em onze oportunidades.

O equilíbrio se dá pelo fato de o Atlético ter eliminado o Boca Juniors nos pênaltis, nas oitavas de final, após dois empates em 0 a 0, e o Rubro-Negro ter despachado o Defensa y Justicia, também da Argentina, com triunfos por 1 a 0 e 4 a 1.

Quartas de final

No jogo de ida das quartas, ambos levaram a melhor fora de casa. O Galo venceu o River por 1 a 0, no Monumental de Núñez, e o Fla goleou o Olímpia, do Paraguai, por 4 a 1, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção.

Com a vantagem conquistada em Buenos Aires, o Atlético precisa apenas de um empate no jogo de volta, nesta quarta (18), às 21h30, no Mineirão, para garantir a vaga na semifinal.

Ainda mais folgado no confronto, o Flamengo pode perder até por dois gols de diferença, ou até mesmo por 3 a 0 (na Libertadores há o critério do gol qualificado fora de casa), no confronto marcado também para esta quarta, às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília, que assegura a classificação.