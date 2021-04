Em preparação para o duelo com a URT e ligado no sorteio da Copa do Brasil. Assim será a sexta-feira (23) do América. Além de conhecer o adversário na terceira fase do torneio nacional – os confrontos serão definidos a partir das 14h –, o Alviverde vai treinar pela manhã no CT Lanna Drumond e, à tarde, viajar para Patos de Minas, onde encerra sua participação na etapa classificatória do Estadual, no domingo (25), às 16h.

“Expectativa alta (sobre o sorteio). Conseguimos o privilégio de estar no pote 1. Amanhã (sexta-feira) estaremos na estrada, mas ligados e atualizando o site toda hora para acompanhar esse sorteio. Não temos preferência (por adversário). Quem vier, temos que comer grama e sempre buscar, almejando a próxima fase”, ressaltou o lateral-direito Diego Ferreira.

Já com relação ao duelo com a URT, o jogador ressalta a importância de mais um resultado positivo, na consolidação da vice-liderança. Atualmente, o Coelho soma 19 pontos, dois a mais que o terceiro colocado Cruzeiro.

“Obviamente nosso desejo era de classificarmos em primeiro. Mas devido a alguns resultados negativos, não podemos mais. Porém, vamos buscar os pontos para sermos o segundo colocado e termos as vantagens que existem (nas semifinais). É uma motivação. A URT também tem chance de se classificar. Então será um bom jogo, bem disputado”, disse Ferreira.

A equipe de Patos possui 16 pontos, na quinta colocação.