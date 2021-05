Motivados e entusiasmados com a camisa branca centenária do Cruzeiro, lançada nesta quinta-feira (6), os comandados do técnico Felipe Conceição já sentiram o gostinho de vestir o novo traje e absorver um pouco da “mística” que este uniforme carrega.

"Camisa muito linda, que tem história no clube. Com certeza vamos fazer muita história com ela", afirmou o atacante Bruno José.

É com esse espírito que os jogadores da Raposa esperam entrar em campo neste domingo (9), às 16h, contra o América, no Independência, na busca por uma vaga na decisão do Campeonato Mineiro.

"Jogo de semifinal, decidido nos detalhes. Fizemos um grande jogo (na ida). E para domingo, vamos com a mesma proposta, dar nosso melhor sempre, entrar com mesma pegada e vontade”, comentou o avante.

Bruno José destacou ainda a alegria de sentir esse clima de semifinal. "Muito bom viver jogos como esse, de grande importância. Para mim é algo novo. Procuro manter a calma, fazer uma semana boa de trabalho, com todo o foco e a concentração para uma grande partida”, declarou.

Como perdeu o confronto de ida, no Mineirão, por 2 a 1, o Cruzeiro só se classifica se vencer por dois ou mais gols de diferença no Horto.