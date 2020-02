Em busca da retomada do caminho das vitórias na temporada, o Cruzeiro segue em preparação na Toca da Raposa II. Na manhã desta quinta-feira (27), a Raposa venceu um jogo-treino contra o time sub-17 por 4 a 1.

Os gols da equipe principal foram marcados por Marcelo Moreno (de pênalti), Maurício, Vinícius Poopó e Rafael Santos. Judivan, que atuou em uma parte da atividade pelo sub-17, descontou.

O treinamento foi o antepenúltimo antes do duelo com o Uberlândia, marcado para este domingo, às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Antes de tentar quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer diante do Verdão, a equipe celeste treina na sexta e no sábado pela manhã.

A atividade

O jogo-treino desta quinta teve um tempo de 40 minutos e outro de 30 minutos. Além de Judivan, também reforçaram o time sub17: Jhonata Robert, Vinícius, Vinícius Popó e Vitor Eudes.

Na primeira parte da atividade, o técnico Adilson Batista manteve Valdir e Arthur nas vagas de Edílson e Léo, e escalou o Cruzeiro com: Fábio; Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Jadsom, Pedro Bicalho, Maurício e Everton Felipe; Marcelo Moreno.

Já o sub-17, comandado por Gilberto Fonseca, teve a seguinte formação: Vitor Eudes (Vinícius); Danilo (Ítalo), Weverton, João Vitor e Kaiki; Pedro Urso, Henrique e Victor Huggo; Victor Alex, Vinícius Popó e Jhonata Robert.

No segundo tempo do treinamento, o time principal da Raposa foi a campo com: Denivys; Edilson, Cacá, Paulo e Rafael Santos; Edu, Marco Antônio, Caio Rosa e Alexandre Jesus; Roberson (Vinícius Popó) e Thiago.

Mantendo a mescla com jogadores do time de cima, Gilberto Fonseca escalou a seguinte formação na parte final da atividade: Vinícius (Ezequiel); Ítalo (Ray), Weverton (Pedro Franklin), João Vitor (Vitão) e Kaiki (Lucas Nakamura); Pedro Urso (Mateus), Henrique (Rikelme) e Victor Huggo (Allan); Kelvyn (Ramon), Judivan e Jhonata Robert (Cássio).