Pensando em preservar os goleiros pratas da casa e ter boas cartas na manga, assim como foi o selecionável Cleiton, o Atlético acertou durante esta semana a renovação de Matheus Mendes, titular da equipe Sub-20 e destaque no título estadual, conquistado recentemente. O novo vínculo, de dois anos, tem opção de renovação por mais um.

“É de imensa importância e felicidade. Saber que estou fazendo um grande trabalho no clube é muito gratificante. Pretendo continuar melhorando sempre. Para mim, isso representa anos de muitas lutas e conquistas que batalhei para chegar até aqui”, destaca o arqueiro.

Durante esta temporada, o goleiro de apenas 20 anos disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Mineiro da categoria. Em todas as competições, inclusive, figurou entre os titulares.

“Esse ano estou podendo mostrar meu trabalho mais uma vez, tendo visibilidade nos campeonatos que estamos disputando e sendo um dos destaques do time. Sempre dei e vou dar o meu melhor nos jogos e treinos. Me esforço todos os dias para contribuir com a equipe da melhor forma possível”, acrescenta.

Na última quarta-feira (16), a equipe do Atlético venceu o Coritiba por 3 a 0, em confronto válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado garantiu o time mineiro nas quartas de final da competição. O adversário de vez será a equipe do Vasco da Gama. O vencedor será decidido em jogos de ida e volta, ainda sem datas definidas. Matheus também falou sobre os próximos passos na temporada atual.

“Daqui para frente só espero continuar mostrando meu trabalho, trabalhando firme e forte para dar o meu melhor a cada dia, buscando sempre conquistar o meu espaço no profissional que é um sonho meu. Mas para isso sei que preciso adquirir mais experiência, e se Deus quiser espero ter mais convocações para a seleção. Agora é focar totalmente nas fases finais do Brasileiro, que é outra competição muito importante para nós”, finaliza.