O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a renovação do contrato do jovem atacante Igor Lemos, de 19 anos, que faz parte do time sub-20.

O antigo vínculo do jogador, que venceria em abril do ano que vem, foi prorrogado até dezembro de 2023.

Aos 19 anos, Igor chegou ao clube estrelado em maio desta temporada, após passagem pelo Flamengo.

Considerado uma das promessas das categorias de base celeste, o atacante marcou três gols no Campeonato Brasileiro Sub-20, competição em que a Raposa foi eliminada na primeira fase.

Já no Campeonato Mineiro da categoria, Lemos balançou as redes cinco vezes até o momento, ajudando o Cruzeiro a chegar à final da competição para disputar o título com o América. Os jogos da decisão do Estadual estão marcados para 24 e 30 de outubro, às 15h30, em locais a serem definidos.

Além das bolas nas redes, o atacante contribuiu com sete assistências nas 30 partidas que disputou (24 como titular), alcançado uma média 0,5 de participação de gol por jogo na atual temporada.

