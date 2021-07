Após golear o Atlético-GO por 4 a 1, na última rodada, e encerrar uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Atlético tenta engrenar na competição. Neste domingo (4), o Galo encara o Cuiabá, às 18h15, na Arena Pantanal, pela nona rodada da competição, de olho na parte de cima da classificação.

Para o duelo com o Dourado, o Alvinegro vai ter o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do volante Allan, que cumpriram suspensão contra o Dragão. A dupla deve retornar ao time nas vagas de Jair e Zaracho, com Tchê Tchê voltando ao meio-campo.

Quem também volta a ficar à disposição é o atacante Eduardo Sasha, recuperado da Covid-19, que deve ficar como opção no banco de reservas.

O restante do time deverá ser o mesmo que iniciou jogando diante da equipe goiana.

O zagueiro paraguaio Junior Alonso, o meia equatoriano Alan Franco e o atacante chileno Eduardo Vargas, servindo às respectivas seleções, seguem de fora.

No departamento médico permanecem o atacante Keno, o lateral-esquerdo Dodô e o goleiro Rafael.

Com 13 pontos, na quinta colocação, o Galo busca o triunfo na capital do Mato Grosso para tentar entrar no G-4, que neste momento é aberto pelo Fortaleza, com 15 pontos.

Cuiabá

Com dois jogos a menos do que o Alvinegro, o Cuiabá soma cinco pontos, na 18ª posição na tabela de classificação, dentro da zona de rebaixamento.

No confronto deste domingo, o Dourado vai ter o do lateral-direito João Lucas, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em compensação, o técnico interino Luiz Iubel não vai poder contar com o lateral-esquerdo Lucas Hernández, por questão contratual e com Clayson, ausente pelo acúmulo de cartões.

Na lateral, Uendel deve ser o escolhido para iniciar jogando. Já no ataque, Jonathan Cafu, Danilo e Felipe Marques disputam duas vagas.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Rafael Gava e Pepê; Jonathan Cafú (Danilo), Elton e Felipe Marques. Técnico: Luiz Iubel

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Igor Rabello, Rever, Guilherme Arana; Allan, Tche Tche e Nacho Fernández; Savarino, Marrony e Hulk.

Técnico: Cuca

DATA: 4 de julho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 18h15

LOCAL: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Júnior. Trio do Distrito Federal

VAR: Éder Alexandre (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere