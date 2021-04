A matemática é simples: se vencer o Atlético neste domingo (4), no Mineirão, o América assume a ponta do Campeonato Mineiro. Na prática, porém, o Coelho está ciente de que não será uma tarefa nada fácil contra o líder do torneio – os dois times possuem 15 pontos, cada, mas o Galo tem melhor saldo de gols (12 a 4).

Além de valer o topo da classificação do Estadual, a partida seria vista como um parâmetro ao Alviverde, por ser o primeiro confronto de nível de Série A para a equipe nesta temporada. Mas o zagueiro Eduardo Bauermann pensa diferente.

Para o defensor, os seis duelos disputados pelo América até agora na competição já servem de “pista” para o que Coelho vai encontrar na elite nacional deste ano.

“Todos os jogos estão sendo parâmetros, os times estão muito bem no Campeonato Mineiro. Estamos pegando cada jogo como parâmetro para ir cada vez melhor”, ressaltou o zagueiro.

No entanto, ele enfatiza que o desafio com o Galo será o mais difícil até o momento, assim como destaca o otimismo de seu time, que vem de três vitórias consecutivas na temporada (sobre Treze, na Copa do Brasil, e Cruzeiro e Uberlândia, no Mineiro). “Sabemos que o Atlético tem uma equipe muito boa. Mas estamos nos preparando para fazer um grande jogo”, sintetizou.