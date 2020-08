Segundo colocado na fase de grupos do Campeonato Mineiro, o América jogará a vida nesta quarta-feira (5), no duelo de volta das semifinais contra o Atlético. Derrotado na ida, por 2 a 1, a equipe alviverde tem a obrigação de vencer para avançar à grande final desta edição. O jogo será às 21h30, na Arena Independência.



Nesta segunda (3), antes do treino, os atletas e membros da comissão técnica passaram por nova bateria de exames de detecção da Covid-19. Os testes preventivos serão válidos para a partida contra o Galo. Após os exames, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo de ida da semifinal fizeram trabalhos de recuperação física e regeneração.



A grande novidade deste início de semana foi a renovação contratual de dois nomes importantes na equipe de Lisca: o goleiro Airton e o volante Juninho; o arqueiro teve o vínciculo estendido até dezembro de 2022; o capitão, por sua vez, até dezembro de 2021.



Juninho, de 32 anos, está em sua quinta temporada pelo Coelho, somando 177 jogos e 12 gols marcados. Ele foi ampeão da Série B em 2017. Na última temporada, o volante atuou em 52 partidas, sendo o jogador do elenco americano que mais entrou em campo. Já em 2020, o capitão participou de 14 dos 15 jogos do América.



Airton, por sua vez, chegou ao clube em abril de 2019. O jogador de 26 anos soma 31 jogos pelo alviverde, tendo uma boa média de gols sofridos (0,7 gol/jogo). Na atual temporada, o arqueiro atuou em 14 dos 15 jogos disputados pelo Coelho e vem contribuindo para a boa campanha da equipe no ano.